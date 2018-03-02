«Заряженный» Ford Focus RS получит 400-сильный гибридный мотор

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Американская компания Ford планирует представить публично новый Ford Focus уже в апреле нынешнего года, а дата дебюта «заряженного» хэтчбека с приставкой RS состоится несколько позже. Наряду с этим сообщается, что модель получит 400-сильный гибридный мотор, что позволит хэтчбеку конкурировать с премиальными Mercedes-AMG A45 и Audi RS3.

На страницах голландского форума AutoInternationaal появилась инсайдерская информация о новом «заряженном» хэтчбеке Ford Focus RS. Источники сообщают, что долгожданная модель получит под капот двигатель с «мягкой» гибридной системой – бензиновый мотор с турбонаддувом будет работать в тандеме с компактным 48-вольтовым электромотором.

Отмечается, что отдача двигателя нового Ford Focus RS составит порядка 400 лошадиных сил, что ставит модель в один ряд с премиальными Mercedes-AMG A45 и Audi RS3 Sportback. При этом американская модель будет иметь более демократичный ценник, чем немецкие хэтчбеки.

По данным инсайдеров, в роли трансмиссии новый Ford Focus RS будет использовать как традиционную МКПП, так и автоматическую коробку с двумя сцеплениями, которая пользуется популярностью на рынках Северной Америки и Китая. Хот-хэтч сможет разогнаться до первым 100 км/ч всего за 4,0 секунды, что даже быстрее, чем показатель Mercedes-AMG A45.