Mercedes показал первое изображение «зелёного» кроссовера EQC

Сегодня, 12:00

Немецкий автогигант Mercedes-Benz представил в глобальной сети первое изображение «зеленого» кроссовера EQC. Кроме того, снимки машины показали фотошпионы в издании motor1.

Сейчас ведутся испытания кроссовера Mercedes-Benz EQC, являющегося первым серийным электрокаром немецкой марки. На снимках фотошпионов автомобиль запечатлен во время тестирований на замерзшем озере. На рынок вседорожник должен отправиться в следующем году. Машина поборется за покупателей с моделями Tesla Model X и Jaguar I-Pace.

Производитель намерен отправить «зеленый» кроссовер Mercedes-Benz EQC на американский конвейер в Алабаме. Предприятие ждет модернизация, которая обойдется немцам примерно в миллиард долларов. Сейчас на этой площадке ведется сборка моделей GLE, GLE Coupe, и GLS.

Кроссовер Mercedes-Benz EQC получит два электромотора. До «сотни» автомобиль сможет разгоняться менее чем за 5 секунд. На полном заряде аккумуляторов новинка проедет порядка 500 километров. Основой для серийного Mercedes-Benz EQC послужит шасси EVA, в котором используются высокопрочная сталь и алюминий.