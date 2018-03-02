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Опубликован тизер экстремального Lamborghini Huracan Performante Spyder

Сегодня, 11:35

Итальянский премиальный бренд Lamborghini, который входит в состав Volkswagen Group, опубликовал свежий тизер «заряженного» Lamborghini Huracan в исполнении Performante Spyder. Отмечается, что модель получит кузов с откидной крышей и будет представлена уже через несколько дней в рамках автосалона в Женеве, Швейцария.

На официальном канале компании Lamborghini в YouTube появился свежий тизерный ролик, посвященный новому Lamborghini Huracan Performante Spyder. Большая часть видеоролика посвящена упоминанию рекордов модели в кузове купе, а в конце на несколько секунд зрителю демонстрируется новинка в кузове родстер. Внешность модели будет полностью рассекречена уже через четыре дня на автосалоне в Женеве.

Несмотря на то, что модель Lamborghini Huracan Performante в кузове купе показывала впечатляющие результаты, но модель в кузове родстер традиционно обладает более высокой массой. Не исключено, что разработчики увеличат мощность мотора или же используют больше композитных материалов в конструкции.

Под капотом Lamborghini Huracan Performante в кузове купе скрывается безнаддувной 5,2 литровый мотор V10, мощность которого составляет 630 лошадиных сил. Такой двигатель разгоняет суперкар до 100 км/ч всего за 2,9 секунды.


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