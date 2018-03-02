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Новый пикап GMC Sierra получил уникальные опции

Сегодня, 11:17

Американские машиностроители представили пикап GMC Sierra следующей генерации с уникальными опциями. Автомобиль стал первым в своей нише, которого оснастили многофункциональной задней дверцей, грузовой платформой из углеродного волокна, многоцветным проекционным дисплеем и зеркалом заднего вида, на котором визуализируется изображение с камеры.

Двери, капот и задняя дверца нового пикапа GMC Sierra выполнены из алюминия. Сталь использовалась для крыльев, крыши и стандартной грузовой платформы машины. Легкие материалы снизили вес новинки на 163 кг по сравнению с ее предшественником. Композитная платформа снижает массу автомобиля еще на 28 кг.

Задняя дверца пикапа GMC Sierra, получившая название MultiPro, может использоваться как мобильное рабочее место, ограничитель для длинномерного груза. Также она обеспечивает легкий доступ к грузовому отсеку. Для буксировочной системы ProGrade Trailering предусмотрено приложение, позволяющее следить за состоянием электроники в прицепе новинки. Также опция напоминает пользователю о необходимости в проведении ТО.

 

 

 

 

 

 

 

 

Новый GMC Sierra оснащается светодиодной оптикой, мультимедийной установкой с навигатором, круговым обзором, адаптивной подвеской и многим другим. Силовая линейка машины представлена бензиновыми восьмицилиндровыми моторами объемом 6,2 и 5,3 литра, а также новым трехлитровым дизельным агрегатом. Для всех двигателей предусмотрена 10-АКПП.


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