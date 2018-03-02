Новый Porsche Cayenne «примерил» стильный кузов купе

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Ещё в конце 1990-х годов компания Porsche производила исключительно спорткары, но сегодня кроссоверы многократно превосходят спортивные модели бренда в плане продаж. Независимые дизайнеры уверены, что популярный кроссовер Porsche Cayenne в стильном кузове купе смог бы ещё более ощутимо увеличить продажи автомобилей марки.

Независимые дизайнеры американского автомобильного портала motor1 попытались представить, как бы мог выглядеть премиальный кроссовер Porsche Cayenne в кузове купе. Судя по рендерному изображению, модель сохранит привычный дизайн передней части кузова, но сзади произойдут кардинальные перемены. Модель получила новые задние крылья, а крыша получила стильную покатую форму.

Стоит отметить, что компания Porsche действительно может выпустить купеобразный кроссовер Porsche Cayenne Coupe. Не исключено, что те же изменения могут коснуться и не менее популярного Porsche Macan. Модели получат более изысканный внешний вид, но клиентам придётся пожертвовать вместительностью багажника.

Инсайдеры сообщают, что на данный момент маркетологи Porsche изучают рентабельность такого шага. Если Porsche Cayenne Coupe всё же дебютирует на рынке, то такая модель могла бы составить уверенную конкуренцию для BMW X6 и Mercedes-Benz GLE.