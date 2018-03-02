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Российская премьера нового кроссовера Toyota C-HR пройдет 3 марта

Сегодня, 10:27

Японский небольшой кроссовер Toyota C-HR представят в России 3 марта 2018 года. Новинка дебютирует на мероприятии «Экстремальный Weekend», а тестовые авто уже прибыли в Москву, Казань, Красноярск и Сочи.

Параметры нового Toyota C-HR уже стали известны. В моторном отсеке кроссовера разместился 1,2-литровый 116-сильный турбодвигатель. Кроме него предусматривается 2-литровый агрегат с отдачей 148 лошадиных сил. Они работают в тандеме с 6-ступенчатой МКПП и вариатором с передним и полным приводом.

Среди функций стандартного исполнения Toyota CH-R стоит выделить ABS, EBD, систему стабилизации, семь эйрбэгов, климат-контроль, фирменную мультимедийную систему, 18-дюймовые колесные диски из легкосплавного материала, полифункциональный руль, обшитый кожей, тканевую обшивку салона и полный электрический пакет. Российские цены назовут ближе к началу продаж. В Европе кроссовер предлагают от 21 990 евро.


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