Mitsubishi снизила цены на запчасти в России до 50%

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Представители российского филиала японской машиностроительной компании Mitsubishi сообщают об уменьшении цен на оригинальные комплектующие, предназначенные для ремонта кузовов. Сообщается, что в отдельных случаях цена может снизиться на 50%.

Как сообщает пресс-центр Mitsubishi, с 28 февраля по 31 марта 2018 года российские автомобилисты получают возможность приобрести оригинальные детали Mitsubishi по сниженному ценнику. Отмечается, что в среднем стоимость упала на 25%, а цена отдельных компонентов - на 50%. Действие спецакции затронуло 2 575 названий товаров.

Глава российского представительства Mitsubishi Наоя Накамура в интервью сообщил, что постоянные спецпредложения по уменьшению цен на комплектующие являются проявлением заботы о клиенте. Помимо того, такое решение повысит число обращений в авторизированные автоцентры.

Накамура подчеркивает, что все комплектующие предназначены для ремонта кузовов. Детали созданы при применении всех норм качеств Mitsubishi, а при их приобретении не предусматривается переплата.