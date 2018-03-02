Jeep рассекретил интерьер нового семиместного Grand Commander

Сегодня, 09:41

Американская компания Jeep полностью рассекретила интерьер нового трёхрядного внедорожника Jeep Grand Commander, который прежде всего ориентирован на рынок Китая. Отмечается, что публичная премьера автомобиля состоится в апреле нынешнего года в рамках международного автосалона в Пекине.

Компания Jeep, принадлежащая Fiat Chrysler Automobiles, опубликовала фотографии и видеоролик, которые раскрывают интерьер нового Jeep Grand Commander. Разработчики отметили, что новый внедорожник разрабатывался с учётом вкусов китайских клиентов. Так, модель получила целый ряд хромированных акцентов в салоне, кожаную отделку сидений, панорамную крышу, а также мультимедийную систему с большим сенсорным экраном.

Новинка получит три ряда сидений, расположенных по формуле 2+3+2. Как сообщалось ранее, новый Jeep Grand Commander получит 4 873 мм длины, 1 892 мм ширины, а высота и колесная база растянутся до 1 738 и 2 800 мм соответственно.

Что касается технических характеристик, то новый Jeep Grand Commander получит под капот 2,0-литровый турбированный мотор с четырьмя цилиндрами, отдача которого составит 234 и 265 лошадиных сил. Мотор сочетается с автоматической коробкой ZF, а на выбор клиентам предложат полный или передний привод.