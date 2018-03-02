VistaNews.ru


Jeep рассекретил интерьер нового семиместного Grand Commander

Сегодня, 09:41

Американская компания Jeep полностью рассекретила интерьер нового трёхрядного внедорожника Jeep Grand Commander, который прежде всего ориентирован на рынок Китая. Отмечается, что публичная премьера автомобиля состоится в апреле нынешнего года в рамках международного автосалона в Пекине.

Компания Jeep, принадлежащая Fiat Chrysler Automobiles, опубликовала фотографии и видеоролик, которые раскрывают интерьер нового Jeep Grand Commander. Разработчики отметили, что новый внедорожник разрабатывался с учётом вкусов китайских клиентов. Так, модель получила целый ряд хромированных акцентов в салоне, кожаную отделку сидений, панорамную крышу, а также мультимедийную систему с большим сенсорным экраном.

Новинка получит три ряда сидений, расположенных по формуле 2+3+2. Как сообщалось ранее, новый Jeep Grand Commander получит 4 873 мм длины, 1 892 мм ширины, а высота и колесная база растянутся до 1 738 и 2 800 мм соответственно.

Что касается технических характеристик, то новый Jeep Grand Commander получит под капот 2,0-литровый турбированный мотор с четырьмя цилиндрами, отдача которого составит 234 и 265 лошадиных сил. Мотор сочетается с автоматической коробкой ZF, а на выбор клиентам предложат полный или передний привод.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.