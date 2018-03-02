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Кроссоверы BMW X2, X3 и X4 получили пакет доработок от M Performance

Сегодня, 09:21

Баварские кроссоверы BMW X2, BMW X3 и BMW X4 получат немного стильных изменений. Для указанных авто был разработан пакет внешних дополнений от M Performance, который не влияет на мощность.

Первоначально стоит выделить графические черные полосы, расположенные по бокам кроссоверов, на которых начертано лого M Performance. Помимо того, представленные автомобили получат колесные диски из легкосплавного материала размерами 20 и 21 дюйм.

Еще модели снабдили карбоновыми каркасами внешних зеркал, а стандартные надписи, проецируемые на землю при открытии дверей, заменены на логотип M Performance. В салоне нужно отметить комплект велюровых напольных ковриков M Performance. Руль обшит алькантарой и кожей и получил нулевое обозначение. Руль в кроссоверах BMW X3 и BMW X4еще оборудован подрулевыми переключателями.


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