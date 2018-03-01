Volkswagen показал новый кроссовер Touareg на видео

Вчера, 19:27

Немецкие разработчики из компании Volkswagen на своей странице на видеохостинге YouTube опубликовали свежее тизерное видео нового кроссовера Volkswagen Touareg. Как сообщалось ранее, мировая премьера автомобиля состоится на международном мотор-шоу в Пекине, которое начнет свою работу в конце марта 2018 года.

Судя по свежему ролику, новый Volkswagen Touareg уже полностью готов к серийному производству и публичной премьере. Наряду с этим стоит отметить, что пока разработчики скрывают дизайн передней оптики, радиаторной решетки, передних крыльев, а также заднюю часть кузова новинки в целом.

Что касается технических характеристик, то тут пока нет подробной официальной информации. Модель будет простроена на базе модернизированного шасси MLB Evo, которое на данный момент является основой для Lamborghini Urus и Bentley Bentayga. В список оснащения модели войдет пневматическая подвеска, а также, по словам разработчиков, «рекордно большой для своего сегмента» дисплей мультимедийной системы.

Инсайдеры сообщают, что под капотом Volkswagen Touareg расположатся 3,0-литровый мотор. Бензиновый агрегат получит отдачу в 340 лошадиных сил, а дизельная установка сможет генерировать 270 «лошадок».