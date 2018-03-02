В России стартовали продажи нового фастбэка KIA Stinger

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С четверга, 1 марта, в России начинаются продажи нового KIA Stinger, цены на который колеблются от 1 899 900 до 3 229 900 рублей. Новинка доступна в шести исполнениях, а также в вариации GT Line.

Линейка силовых агрегатов KIA Stinger для российского рынка представлена двумя бензиновыми моторами с непосредственным впрыском топлива. Речь идёт о 2,0-литровом 4-цилиндровом турбодвигателе T-GDI и 3,3-литровом битурбированном V6 T-GDI. В первом случае агрегат генерирует 247 лошадиных сил, а его дефорсированная версия, созданная специально для РФ, выдаёт 197 «лошадок».

В свою очередь 370-сильным V6 комплектуется KIA Stinger GT, способный разгоняться до 100 км/ч с места за 4,9 секунды, что делает его самой динамичной версией фастбэка. В роли трансмиссии выступает 8-ступенчатый «автомат».

В начальной комплектации модель оснащается передними и боковыми подушками безопасности, круиз-контролем, камерой заднего вида, парковочными датчиками, системами курсовой устойчивости, помощи при старте на подъёме, контроля давления в шинах и рядом других дорожных ассистентов.

«Заряженная» GT-версия примечательна адаптивными головными фарами, кожаным салоном, тормозной системой Brembo, функцией быстрого старта Launch Control и регулируемой подвеской.