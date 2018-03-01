Рассекречены элементы дизайна нового гиперкара Rimac

Вчера, 22:00

Хорватская компания Rimac Automobili опубликовала тизерный видеоролик, раскрывающий детали дизайна нового гиперкара. Дебют модели, известной сегодня под названием Concept Two, состоится в Женеве уже через несколько дней.

Ранее Моника Микач, управляющий директор Rimac, сообщила, что в серию данный автомобиль отправится под другим именем. К сожалению, о новинке пока известно не так уж много. Гиперкар получит функции автономного управления четвёртого уровня, блок аккумуляторов на 120 кВт/ч и электронно-управляемое заднее антикрыло. Силовая установка будет развивать более 1 224 лошадиных сил. В ближайшие два года Rimac собирается выпустить также открытую и трековую модификации автомобиля.

Напомним, что первой моделью марки стал электрокар Concept One, который оснастили четырьмя электрическими двигателями. Примечательно, что силовая установка способна изменять подачу крутящего момента на каждом колесе по отдельности.

В сумме мощность электрических агрегатов достигает 1 224 лошадиных сил при 1 600 Нм. На разгон до 100 км/ч с места гиперкару нужно всего 2,5 секунды, а его максимальная скорость равна 355 км/ч.