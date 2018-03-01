Volkswagen Teramont станет доступен для предзаказа в РФ 12 марта

Сегодня, 14:07

12 марта в РФ стартует прием заказов на новый внедорожник Volkswagen Teramont. Немецкий автопроизводитель назвал дату начала продаж новинки, однако стоимость и варианты комплектаций будут представлены позднее.

Для России будут предложены 4 варианта комплектации внедорожника. Все Volkswagen Teramont будут оснащены полноприводной системой 4Motion, а также системой выбора варианта вождения 4Motion Active Control. Базовая версия авто получит три ряда кресел, App-Connect, светодиодное исполнение ходовых огней, систему кондиционирования на три зоны и комплекс мультимедиа Composition Media на 8 дюймов.

Семиместный внедорожник Volkswagen Teramont разработан на базе MQB. Габариты новинки следующие: длина – 5 036 мм, ширина – 1 989 мм, высота – 1 769 мм. Кроме того, салон внедорожника достаточно просторный даже для 7 взрослых человек – 4 352 литра. Компания разработала новую систему складывания кресел второго ряда для удобной посадки задних пассажиров. Спинка второго ряда складывается, а ряд сдвигается вперед.