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В МВД назвали количество угонов авто за 2017 год

Вчера, 21:00

Министерство внутренних дел России в 2017 году зафиксировало 21 482 автомобильных угона, а большая часть такого рода преступлений пришлась на Москву и Санкт-Петербург. Наряду с этим правоохранители отметили, что в сравнении с 2016 годом количество угонов несколько уменьшилось.

Российское издание «Газету.ru» со ссылкой на пресс-службу МВД РФ сообщает, что в 2017 году в России было совершено 21 824 автомобильных кражи. Помимо этого, ещё 20 834 правонарушения были классифицированы правонарушителями как неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, что также предусматривает уголовное наказание. При этом в МВД подчеркнули, что в целом количество угонов снизилось на 10% в сравнении с показателями 2016 года.

В МВД рассказали, что чаще всего автомобили похищали в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, но при этом количество таких преступлений остается на высоком уровне в Москве и Московской области. Меньше всего угонов зафиксировано в Чечне, Калмыкии, и Ямало-Ненецком автономном округе. Чаще всего злоумышленники останавливают выбор на моделях бренда LADA, а также других автомобилях массового сегмента, которые в дальнейшем продаются по частям на вторичном рынке.


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