В Воронеже запечатлели автомобиль «Охотников за привидениями»

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В Воронеже около одного из складов был замечен автомобиль «Охотников за приведениями». Машина, кузов которой украшает наклейка с перечёркнутым призраком, спровоцировала бурное обсуждение среди интернет-пользователей.

Житель Воронежа Александр Кастырин сфотографировал необычный автомобиль марки ГАЗ, после чего выложил снимок в одном из городских сообществ в социальной сети «ВКонтакте». Машина примечательна тем, что на её боковой части разместился узнаваемый символ из «Охотников за приведениями» – популярной американской франшизы 80-х годов.

Один из комментаторов заметил, что у автомобиля не воронежские регистрационные знаки, а липецкие и назвал владельца машины «залётным охотником». Другие заметили, что по городу ездит немало транспортных средств с номерными знаками других регионов.

Отметим, что в сеть нередко попадают снимки необычных автомобилей, сделанные в Воронеже. Не так давно интернет-пользователей удивила техника для строительства метро, напомнившая им Оптимуса Прайма.