Mitsubishi отзывает почти 40 тысяч автомобилей в России

Сегодня, 13:10

Российский филиал компании Mitsubishi Motors и Росстандарт сообщили о запуске отзыва, под который попадают 38 899 автомобилей. Отмечается, что на них были выявлены проблемы со штатной электрикой, вследствие чего моторы могут глохнуть или переходить в аварийный режим.

Сервисная акция коснётся 33 406 кроссоверов Mitsubishi Outlander и 5 493 экземпляров ASX, которые были проданы в РФ с февраля 2015 года по июнь прошлого года. Росстандарт уточняет, что отзывная кампания проводится из-за неполадки реле блока управления ДВС. В автомобилях Outlander также может неправильно работать реле обогрева ветрового стекла, а в ASX – реле вентилятора.

«В результате двигатель внутреннего сгорания может заглохнуть, повторный запуск двигателя будет невозможен, может гореть контрольная лампа неисправности двигателя на щитке приборов, а также может быть задействован аварийный режим», – сказано в сообщении ведомства.

Дилеры «ММС Рус» оповестят хозяев машин, подлежащих отзыву, о необходимости внепланового техобслуживания, которое будет выполнено за счёт автопроизводителя, то есть бесплатно для клиентов компании. Кроме того, автовладельцы могут самостоятельно сверить VIN-номер своей машины с теми, что указаны в перечне, опубликованном на сайте Росстандарта.