Автостраховщики составили рейтинг «самых дорогих» сосулек

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Российские страховые компании составили рейтинг самого большого ущерба, который был нанесен автомобилям падающими с крыши сосульками. Отмечается, что на данный момент рекордной суммой является выплата за поврежденный автомобиль Porsche Cayenne, которая составила 211 900 рублей.

В зимний период, традиционно для России, автомобили очень часто страдают от падающих с крыш сосулек, что приводит к убыткам для страховых компаний. Компания «АльфаСтрахование» составила рейтинг самых больших выплат, которые пришлось обеспечить клиентам. На первом месте расположился кроссовер Porsche Cayenne, владелец которого проживает в Кургане – за ремонт автомобиля пришлось выплатить 211 900 рублей.

Далее в рейтинге по большей части следуют модели, зарегистрированные в Москве и Подмосковье. Владелец KIA Rio после падения сосульки получил 100 000 рублей компенсации, а за ремонт кроссовера Volvo XC90 пришлось выложить 90 000 рублей. Также в «АльфаСтраховании» отметили Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Toyota RAV4, которые привели к убыткам в 60 000 рублей.

Кроме того, в рейтинг «самых дорогих» для страховщиков сосулек попали модели Mitsubishi Outlander (60 000 рублей), а также Nissan Qashqai и Volvo XC90, за который пришлось выложить 25 000 и 20 000 рублей соответственно.