«АвтоВАЗ» предупредил о снижении экспорта машин LADA в Европу

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Нашумевший «Дизельгейт» заставил страны Евросоюза ужесточить требования к экологичности автомобилей. В результате «АвтоВАЗ» готовится к сокращению экспорта машин LADA в страны Европы, однако намерен восстановить прежний уровень поставок уже к 2020 году.

На данный момент «АвтоВАЗ» дорабатывает авто LADA, чтобы они соответствовали требованиям Евросоюза. Компания потеряет порядка 3 млн из-за сокращения экспорта, однако производитель намерен восстановить поставки в течение двух лет за счет гибридных двигателей.

Согласно новым требованиям в странах Европы, выбросы авто должны составлять не более 120 г/км. В то время как машины LADA вырабатывают 138-216 г/км. Несмотря на то, что продажа авто несоответствующих требованиям экологичности не запрещена, однако налог на каждый грамм сверх нормы для покупателей достаточно высок, что повлияет на спрос. Только в Германии за каждый грамм придется платить 2 евро.

Помимо более строгого стандарта экологичности авто, в Евросоюзе также серьезнее стали относиться к проверке выхлопов машин. Теперь новые авто должны получить сертификат после испытаний.