Новый Skoda Superb в 2019 году получит гибридный мотор

Вчера, 23:00

Чешский бренд Skoda не планирует отставать от конкурентов в плане электрификации своих автомобилей, поэтому уже в следующем году флагманский Skoda Superb получит плагин-гибридный мотор. Отмечается, что большой лифтбэк станет первой моделью бренда с подключаемой гибридной установкой.

Согласно данным британского автомобильного портала Auto Express, в 2019 году на европейском автомобильном рынке дебютирует первый плагин-гибридный автомобиль от чешского бренда Skoda. Отмечается, что первым «зелёный» мотор получит флагманский лифтбэк Skoda Superb. Разработчики отметили, что такое решение сделает мотор более экономичным, а также снизит показатели вредных выбросов.

Стоит отметить, что сама плагин-гибридная установка не является новой и уже присутствовала под капотом других автомобилей немецкого концерна Volkswagen AG. Речь идёт о 1,4-литровом бензиновом моторе отдачей в 154 лошадиные силы, в тандеме с которым работает 114-сильный электрический двигатель. В роли трансмиссии выступает коробка DSG.

Разработчики обещают, что новый Skoda Superb на одной электротяге сможет проехать порядка 70 километров, что довольно неплохо по современным меркам. В будущем такой двигатель может появиться по капотом Skoda Kodiaq и популярного Skoda Octavia.