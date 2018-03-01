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Четырехдверное купе BMW 8-Series представят на автосалоне в Женеве

Сегодня, 11:07

Баварский премиальный бренд BMW планирует представить гостям автосалона в Женеве, который откроется уже через неделю, четырехдверное купе BMW 8-Series. На официальной странице марки в соцсети Facebook появилось первое тизерное изображение новинки.

Свежий тизер нового BMW 8-Series демонстрирует силуэт нового купе. Можно заметить, что баварская новинка получила габаритный кузов, а также большие колесные диски. Также нельзя не отметить покатую форму крыши и массивный капот.

Инсайдеры сообщают, что на мотор-шоу в Женеве, которое откроется для представителей прессы уже 6 марта нынешнего года, будет представлена четырехдверная версия модели. Судя по тизеру, готовящийся к премьере автомобиль имеет более просторный кузов, чем версия с двумя дверями. Такой вариант исполнения может получить название BMW 8-Series Gran Coupe.

Стоит напомнить, что в 2018 году состоится премьера серийной версии нового двухдверного купе BMW 8-Series. Не так давно разработчики опубликовали тизерное фото, на котором можно увидеть готовый к производству прототип, внешность которого пока скрывается камуфлирующей пленкой. Сборка модели будет налажена на заводе BMW в немецком городе Дингольфинг, а под капотом расположится 450-сильный мотор.


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