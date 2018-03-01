Geely хотела купить FCA перед приобретением акций Daimler

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Не так давно появилась новость о том, что китайская компания Geely стала новым акционером немецкого автогиганта Daimler, но перед этим китайский автопроизводитель хотел стать совладельцем другой компании. Источники сообщили, что в 2017 году Geely вела активные переговоры о поглощении альянса Fiat-Chrysler.

Европейское автомобильное издание Automotive News Europe со ссылкой на собственные источники в компании FCA Group сообщает, что в 2017 году акционером Fiat-Chrysler могла стать китайская компания Geely. Источник умалчивает, когда именно проходили переговоры, но все факты указывают на август, когда в сети появилось огромное количество слухов на этот счёт.

Инсайдер отметил, что переговоры проводились в неофициальном формате, а среди желающих приобрести долю в FCA были такие компании как Great Wall Motors, GAC и Dongfeng Motor Corp. Очевидно, что переговоры не смогли прийти к логическому завершению, в результате чего Geely стала акционером Daimler.

Не секрет, что на сегодняшний день компания Geely заинтересована в «поглощении» европейских и американских компаний, которые имеют наработки в области электрификации. Кроме того, Ли Шуфу уверен, что в будущем в мире останутся два-три крупных автопроизводителя, поэтому он хотел бы максимально увеличить свою компанию.