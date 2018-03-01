Компания Sin Cars представила гибридный 570-сильный суперкар

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Болгарские разработчики из компании Sin Cars в рамках автосалона в Женеве планируют представить новый гибридный суперкар Sin Cars R1 550. Отмечается, что новинка приводится в движение 570-сильным плагин-гибридным мотором, но в качестве опции разработчики могут увеличить мощность двигателя до 800 «лошадок».

Разработчики из небольшой болгарской компании Sin Cars планируют уже 6 марта нынешнего года представить на автосалоне в Женеве новый плагин-гибридный суперкар Sin Cars R1 550. Модель оснащается бензиновым мотором, который способен генерировать 450 лошадиных сил, передавая мощность на заднюю колесную ось.

В тандеме с двигателем внутреннего сгорания трудится 120-сильный электрический мотор, который приводит в движение передние колеса Sin Cars R1 550. Суммарно силовая установка генерирует 570 лошадиных сил, а запас хода на электрической тяге составляет 60 километров.

Отмечается, что модель при весе в 1 480 килограммов способна разогнаться до первых 100 километров в час всего за 3,5 секунды. В качестве опции разработчики могут заметить базовый ДВС на 6,0-литровый битурбированный мотор V8, знакомый по Chevrolet Corvette Z06. В данном случае отдача мотора Sin Cars R1 550 вырастет до 800 лошадиных сил.