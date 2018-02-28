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На новом заводе компании «КАМАЗ» готовятся к монтажу оборудования

Вчера, 23:43

На новом предприятии компании «КАМАЗ», где будут производиться каркасы кабин, началась подготовка к монтажу оборудования, информирует пресс-служба автопроизводителя. Ранее сообщалось, что выпуск грузовых автомобилей К5 с новыми кабинами стартует уже в следующем году.

Совместное предприятие Daimler KAMAZ RUS получило от Федеральной таможенной службы разрешение на импорт оборудования для сварки и окраски под единым кодом, что позволяет сократить время, затрачиваемое на поставки.

На сегодняшний день во всех цехах уже стартовали монтажные работы, а в сварочном цехе завершились работы с металлоконструкциями, затем необходимо будет устанавливать «роботов». Кроме того, бригады работников занимаются разметкой полов и установкой воздуховодов.

Отмечается, что монтаж оборудования должен проводится при + 10°C, а запуск – при +20°C. Эти данные находятся на особом контроле. Согласно планам компании «КАМАЗ», пуско-наладочные работы будут проведены в июне, а в октябре будет выпущена тестовая партия кабин. Новые грузовики КАМАЗ К5 встанут на конвейер уже в 2019 году.


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