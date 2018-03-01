McLaren представил карбоновую версию гиперкара Senna

Сегодня, 10:00

Подразделение Special Operations (MSO), принадлежащее McLaren, привезёт на Женевский автосалон спецверсию гиперкара Senna. Новинка получит карбоновый кузов, окрашенный прозрачным лаком, при этом цветные акценты повторят окрас шлема автогонщика Айртона Сенны.

Специалисты из MSO, которые занимаются созданием эксклюзивных авто, представят гиперкар, кузов которого выполнен из 67 элементов. На их изготовление требуется около 1 000 часов, ещё 250 часов ушло на нанесение желтой краски на панели, аэродинамические «лезвия» и задний спойлер. Тормозные суппорты выполнили в ярко-зелёном оттенке Laurel Green.

Для отделки салона уникального McLaren Senna использовалась чёрная алькантара с яркой прострочкой, а также зелёные и желтые вставки. Помимо этого, гиперкар получил колёсные диски, центральная гайка которых изготовлена из углепластика и кованого алюминия. Каждый из дисков стал на 10% легче обычного и весит 7,5 килограмма.

Напомним, McLaren Senna приводится в движение 4,0-литровым битурбированным мотором V8, который генерирует 800 л. с. В паре с двигателем работает «робот» с двумя сцеплениями. На разгон до первой «сотни» автомобилю нужно всего 2,8 секунды. Автомобиль получил также адаптивную гидравлическую подвеску, выхлопную систему из титана и инконеля, карбон-керамические тормоза.