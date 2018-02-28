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В России начинаются продажи семиместного кроссовера Lexus RX 350L

Вчера, 20:21

До рынка России добрался семиместный кроссовер Lexus RX 350L. Его продажи стартуют в стране 1 марта. Накануне производитель озвучил минимальную и максимальную стоимость новинки для РФ.

В отличие от своей стандартной версии, семиместный кроссовер Lexus RX 350L имеет удлиненный на 110 миллиметров кузов. Это позволило японским машиностроителям добавить в салон вседорожника два кресла.

Российским клиентам кроссовер Lexus RX 350L предложат в сборках Executive, Premium и Exclusive. Самая доступная версия автомобиля обойдется покупателю в 3 804 000 рублей. В топовом исполнении машина будет продаваться в РФ за 4 537 000 рублей.

Подкапотное пространство кроссовера Lexus RX 350L занято бензиновым агрегатом V6, мощность которого равна 294 лошадиным силам. Для агрегата предусмотрена восьмидиапазонная автоматическая коробка передач.

Для самого доступного варианта кроссовера Lexus RX 350L предусмотрены такие решения, как трехзонная климатическая установка, багажная дверь с электроприводом и бесконтактным сенсором, и задние сидения, которые складываются без участия человека.

 

 

 

 

 

Кроссовер Lexus RX 350L будет продаваться в России в десяти цветовых решениях кузова. Для обивки кресел автомобиля предусмотрено пять тонов. Фронтальная панель, пол и потолок вседорожника получили два варианта отделки.


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