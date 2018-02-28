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Mercedes-Benz представит в Женеве самый мощнейший пикап X-Class

Вчера, 19:39

Компания Mercedes-Benz представила пикап X-Class ещё летом прошлого года, а премьера «топовой» версии с 6-цилиндровым дизельным мотором состоится только теперь. Новый X-Class 350d 4Matic дебютирует 6 марта на автосалоне в Женеве.

Пикап Mercedes-Benz X350d 4Matic станет не только мощнейшей версией в семействе, но и самой дорогостоящей. Под капотом такого авто устанавливается 3,0-литровый «турбодизель», выдающий 258 лошадиных сил и 550 Нм. Отметим, этот агрегат компания Mercedes-Benz разрабатывала самостоятельно, тогда как «младшие» модификации модели получили двигатели производства Nissan.

Динамические характеристики не так важны для грузового внедорожника, однако у X350d они впечатляющие: 7,9 секунды – разгон до первой «сотни» и 205 км/ч – максимальная скорость. В качестве трансмиссии предлагается 7-диапазонный «автомат».

 

 

Система полного привода 4Matic передаёт 60% тяги на задние колёса, а также позволяет водителю выбирать один из трёх режимов в зависимости от дорожного полотна. Клиренс авто равен 222 мм, а глубина брода, по которому может проехать пикап, составляет 0,6 метра. В Европе продажи Mercedes-Benz X350d 4Matic стартуют в середине 2018 года.


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