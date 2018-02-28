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Премиальный кроссовер DS7 Crossback добрался до дилеров

Вчера, 18:51

Французские машиностроители запланировали на 20 марта текущего года начало продаж премиального кроссовера DS7 Crossback на рынке КНР. При этом, уже сейчас первые экземпляры паркетника поступают к китайским дилерам и демонстрируются в шоу-румах.

Китайский вариант кроссовера DS7 Crossback отличается от своего европейского исполнения. Машина в длину увеличилась на 33 мм, стала шире на 1 мм, а высота автомобиля выросла на 6 мм. При габаритах в 4603х1891х1626 мм паркетник имеет колесную базу размером 2740 мм. Для китайского рынка французы наделили базовую версию автомобиля матовой радиаторной решеткой и легкосплавными колесными дисками размерностью 16 дюймов.

Подкапотное пространство премиального кроссовера DS7 Crossback занято 1,6-литровым агрегатом с нагнетателем. Мощность силовой установки составляет 180 и 220 л.с. Двигатель комплектуется автоматической восьмидиапазонной коробкой передач и безальтернативным передним приводом. Чтобы ездить по бездорожью, для автомобиля предусмотрена система Advanced Grip Control.

 

 

 

 

 

Базовая версия кроссовера DS7 Crossback оснащается системами ABS, EBD и контроля стабилизации. Также стоковый паркетник оборудован электронным стояночным тормозом, эйрбэгами в количестве восьми устройств, головной светодиодной оптикой, информационно-развлекательным комплексом с 8-дюймовым тачскрином, климатической установкой и задними датчиками парковки. О ценнике кроссовера для КНР французы пока не говорят.


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