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Городской кроссовер Skoda Vision X сможет ездить на газе и электричестве

Сегодня, 12:10

Чешские машиностроители готовят к презентации концептуальный городской кроссовер Skoda Vision X. Машина предстанет перед общественностью в рамках автомобильной выставки в Женеве. Моторный отсек транспортного средства займет «мультитопливная» силовая установка, которая сможет работать на бензине, сжатом природном газе и электричестве. Об этом проинформировало издание «ВладТайм».

Кроссовер Skoda Vision X получил бензиновый агрегат 1.5 TSI объемом 1,5-литра, который зарекомендовал себя уже на нескольких моделях немецкого автогиганта Volkswagen. Для чешской модели этот мотор стал особенным, ведь он сможет работать не только на бензине, но и на природном газе, баллоны для которого нашли себе место за задними креслами машины, и в ее багажнике.

 

 

 

Работая на газе мотор кроссовера Skoda Vision X выдает производительность 130 лошадиных сил, и вращает переднюю ось машины. Однако у концепта имеется еще и задний привод, которым движет электромотор. Он может работать «сольно» или во взаимодействии с «передним» двигателем, таким образом обеспечивая автомобилю полный привод. Способности кроссовера Skoda Vision X выглядят привлекательно, но его запас хода при полных бензобаке и газовых баллонах составит всего 650 километров.


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