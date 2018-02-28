Компания Ford готовится представить свой самый дешевый электрокар

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Американская компания Ford уже в 2019 году презентует полностью электрическую версию седана Ford Aspire, который разрабатывается в тесном сотрудничестве с индийской компанией Mahindra. Отмечается, что модель станет самым доступным «зелёным» автомобилем в линейке бренда, а также одним из самых дешевых электрокаров в мире.

Согласно данным индийского автомобильного портала Motor Beam, компании Mahindra и Ford заключили долгосрочный стратегический альянс, в рамках которого будет проводиться совместная разработка полностью электрических транспортных средств. Сообщается, что компании планируют выпустить совместный электрический кроссовер, но первой новинкой станет седан Ford Aspire Electric, который дебютирует уже в 2019 году.

Инсайдеры сообщают, что новый Ford Aspire станет полностью электрическим седаном, а длина кузова модели составит чуть более 4 000 миллиметров. В плане внешности новинка практически не будет отличаться от существующей сегодня бензиновой версии модели.

Не исключено, что электрический Ford Aspire будет спроектирован на базе Mahindra e-Verito, который имеет запас хода в 110 километров в час. Ожидается, что данный показатель будет увеличен за счёт использования более современных технологий.