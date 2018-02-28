ГК «АвтоСпецЦентр» назначила нового директора дивизиона «Внуково»

Сегодня, 13:07

Руководство ГК «АвтоСпецЦентр» назначило нового директора дивизиона «Внуково», в который входят дилерские центры нескольких иностранных автомобильных марок, таких как BMW, Hyundai, Nissan и так далее. На вышеназванный пост заступил Дмитрий Забель.

Пресс-центр ГК «АвтоСпецЦентр» проинформировал, что новому директору предстоит работа по реорганизации бизнес-процессов дивизиона «Внуково». Также топ-менеджер должен будет разработать и внедрить стратегию развития дилерских центров, чтобы их эффективность повысилась.

По словам Дмитрия Забеля, дилерские центры дивизиона «Внуково» удачно расположены на Киевском шоссе. Это трасса федерального значения, и потенциальные клиенты ГК «АвтоСпецЦентр» сосредоточены не только в столице, но и в Новой Москве. По обновленной стратегии дивизиона, он будет ориентироваться на этих людей.

Дмитрий Забель имеет десятилетний опыт работы в автобизнесе. Перед тем, как перейти в дивизион «Внуково», специалист занимал пост операционного директора ГК «ТОН-Авто» (марки Renault, Toyota и Lexus)