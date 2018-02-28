Не тестах замечен новый универсал Kia Ceed Sportswagon

Сегодня, 10:24

Корейская компания Kia вывела на дорожные испытания новый универсал Kia Ceed Sportswagon, который подойдет для тех, кому мало пространства пятидверного хэтчбека Ceed. Ожидается, что публичная премьера автомобиля состоится уже в марте 2018 года на автосалоне в Женеве. Где дебютирует и версия в кузове хэтчбек.

Судя по свежим шпионским фото, новый универсал Kia Ceed Sportswagon получил некоторое количество камуфляжа, однако ожидается, что модель получит те же стилистические решения, что и рассекреченный ранее хэтчбек линейки. Передняя часть кузова модели получит резкие черты, в то время как оптика станет несколько больше, чем у актуального универсала.

Что касается задней части кузова, то тут новый Kia Ceed Sportswagon получил расширенную крышу и внушительных размеров багажный отсек. Стоит напомнить, что багажник нового хэтчбека Ceed рассчитан всего на 395 литров.

Новый Kia Ceed Sportswagon получит под капот 1,4-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью в 99 лошадиных сил, а линейку турбированных агрегатов составят 1,0-литровый 118-сильный мотор и 138-сильная установка объёмом в 1,4-литра. Для поклонников дизельных двигателей предложат 1,6-литровый агрегат мощностью в 113 или 134 «лошадки». Позже к линейке присоединятся «мягкие» гибридные установки.