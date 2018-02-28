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Электронные ПТС в России будут содержать личные данные владельца

Сегодня, 10:51

Российский союз автостраховщиков (РСА) совместно с Оператором системы электронных ПТС предложили вносить в электронный паспорт авто личные данные автовладельцев. С данным предложением обратились к Правительству России.

Согласно предложенному нововведению, помимо информации о транспортном средстве Электронные ПТС должна будут включать личные данные автовладельцев. РСА пояснили, что это позволит обезопасить процесс приобретения/продажи автомобиля. В результате ПТС позволит быстрее определить предыдущего владельца и настоящего.

На данный момент ПТС, подтверждающий право собственности, содержат Гознак, который не дает возможности с легкостью подделать документ. Однако после введения электронных право собственности необходимо доказать только с помощью договора о купле-продаже, а такие документы не защищены водными знаками и их легко подделать.

В результате РСА совместно с Оператором системы ЭПТС намерены обезопасить российских автовладельцев, с помощью нововведений. Ожидается, что Правительство РФ одобрит предложение, и уже через несколько месяцев ЭПТС будут содержать информацию о владельце.


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