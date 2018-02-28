Новый автономный прототип Volkswagen получит голографический интерфейс

Вчера, 22:00

Представители марки Volkswagen разместили в сети тизерную видеозапись с новым концепт-каром, презентация которого пройдёт в Женеве. Предположительно на ролике продемонстрировали беспилотный электромобиль I.D. Vizzion, пишет издание motor1.

Лишенная руля и педалей новинка будет удивлять гостей Женевского автосалона мультимедийным комплексом, создающим в салоне трёхмерные голограммы. Управление опциями нового концептуального электрокара от Volkswagen будет осуществляться при помощи жестов и голосовых команд.

Примечательно, что в длину автомобиль достигает 5 110 мм. Немецкая компания на примере данного прототипа намерена показать, в каком направлении будет развиваться дизайн её моделей.

Volkswagen I.D. Vizzion будет приводиться в движение 306-сильным электромотором, а комплект литий-ионный батарей поможет преодолеть до 665 километров без подзарядки. Автомобиль сможет ускоряться максимум до 180 км/ч.

Серийное производство новых электрокаров Volkswagen планирует запустить в 2020 году. Первой моделью в линейке I.D. станет компактный автомобиль, затем свет увидят минивэн, кроссовер и флагманский седан. Спустя ещё пять лет компания собирается выпускать более 20 моделей на электротяге.