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Озвучены рублёвые цены на новый кроссовер Geely Atlas

Сегодня, 10:33

Китайский бренд Geely выводит на авторынок России новый кроссовер Atlas. Модель стоимостью от 1 029 990 рублей предложат в трёх модификациях: Standard, Comfort и Luxury. Желающим приобрести «топовую» версию новинки придётся отдать уже 1 389 990 рублей.

До России доберутся кроссоверы Geely Atlas, сошедшие с конвейера на белорусском автозаводе «Белджи». Автомобилю предстоит составить конкуренцию моделям Kia Sportage и Hyundai Tucson. Внешний вид нового Atlas разработала команда, возглавляемая бывшим дизайнером Volvo Питером Хорбери.
В моторном отсеке новинки в базовой комплектации устанавливается 2,0-литровый 139-сильный агрегат, работающий в сочетании с 6-диапазонной «механикой». Такой кроссовер может похвастаться ABS, передними подушками безопасности, боковыми зеркалами с подогревом, климатической системой, аудиосистемой с разъёмами под AUX и USB.
Более дорогой вариант Geely Atlas укомплектовали 2,4-литровым мотором с отдачей в 149 лошадиных сил, пару которому составляет 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Новинка будет доступна как с передним, так и с полным типом привода.

 

 

Список оснащения «топовой» версии Luxury дополнили боковые подушки безопасности, цифровая приборная панель, датчики дождя, навигатор, камера заднего вида и передние сиденья с электрорегулировками.


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