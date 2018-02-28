В "Сокольниках" пройдет выставка старинных машин

Сегодня, 10:00

7-11 марта 2018 года в КВЦ «Сокольники» пройдет 27-я выставка раритетных автомобилей и антикварной техники «Олдтаймер-Галерея». Данное мероприятие посвятили 100-летнему юбилею пожарной охраны СССР.

Отмечается, что кроме выставки посетители могут зайти на блошиный рынок, Олдтаймер-Квест и Круглый стол в конференц-зале. Отдельную площадку отвели под выставку с названием «хобби миллионеров», которая посвящена незаконченным проектам по реставрации. В четвертом зале пройдет другая выставка, где представят пожарные технические средства 20 века.

Помимо того, на экспозицию приедут военные автомобили ЗИЛ-157 и БТР-152. Они преодолеют маршрут Москва-Брест-Москва летом текущего года в рамках проведения ежегодного Международного пробега бронированных средств передвижения. На проект выделены средства из Фонда президентских грантов.