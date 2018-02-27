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Фото новой Audi A6 появились в сети до премьеры

Вчера, 19:36

В глобальной сети рассекречен седан Audi A6 нового поколения. Фотографии автомобиля оказались в интернете благодаря участнику форума Worldscoop под никнеймом Romano_A7. Пользователь поделился снимками на ресурсе.

Официальная премьера следующей генерации модели Audi A6 запланирована на март текущего года. Автомобиль дебютирует в рамках международного мотор-шоу в Женеве. Внешняя составляющая машины будет выполнена в духе моделей A7 и A8 нового поколения. Так, новинка получила хромированную планку между задними фонарями в стиле флагманского седана. Кроме того, машина обзавелась матричными фарами с полосками ходовых осветителей.

 

Модель Audi A6 актуальной генерации присутствует на рынке с 2011 года. Последнее обновление автомобиль претерпел в 2016 году. Кузов машины слегка изменился как спереди, так и сзади. Кроме того, транспортное средство дополнили более современным оснащением.

В России модель Audi A6 текущей генерации предлагается с агрегатами объемом 1,8, 2.0 и 3.0 литра. Все моторы дополнены турбонаддувом. Их производительность составляет 190, 249 и 333 лошадиные силы соответственно. Также российские клиенты могут приобрести Audi A6 с дизельной установкой мощностью 190 л.с. Самая доступная версия модели предлагается в России за 2 600 000 рублей.


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