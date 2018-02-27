В Калифорнии разрешили тестировать беспилотники без водителя

Вчера, 17:35

Калифорния официально стала американским штатом, на дорогах которого теперь можно тестировать автомобили-беспилотники без водителя. В местном транспортном департаменте разработаны новые правила для организаций, которые заинтересованы в испытаниях машин без органов управления и зеркал.

Департамент рассматривает разрешение тестирований беспилотников в Калифорнии важным шагом. При этом ведомство напоминает, что одной из главных его задач является безопасность граждан, а потому испытания на дорогах штата будут проводить исключительно те компании, которые действительно к этому готовы. Разрешение на испытания беспилотников в Калифорнии вступит в силу 2 апреля текущего года. С этого момента в штате будут допустимы тестирования с водителем, без водителя, а также с использованием полностью автономного вождения.

На данный момент более пятидесяти калифорнийских компаний трудятся на беспилотными транспортными средствами. По дорогам штата ездят порядка 300 машин с технологиями автономного вождения, но все они работают в присутствии водителя.

Ранее в СМИ говорилось, что правила тестирований беспилотников в Калифорнии сменятся в середине года. Согласно новым нормам, разработчики будут отчитываться властям о дате и месте испытаний прототипов, о их новых технологиях, и количестве вмешательств человека в работу машин, работавших на дорогах штата в автономном режиме.