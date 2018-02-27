В сети опубликовали новые шпионские фото флагманского внедорожника KIA

Вчера, 18:30

Шпионы снова сфотографировали новый флагманский внедорожник KIA во время испытаний. Южнокорейский автопроизводитель KIA Motors продолжает тестировать новинку трассами общего пользования своей страны.

Согласно шпионским фотографиям новый внедорожник получил фары квадратной формы, которые выбиваются из современного дизайна компании. За разработку внешнего вида отвечает подразделение в Калифорнии. На данный момент вся информация о новинке держится в секрете. При этом новый внедорожник KIA разработан по мотивам концепт-кара Telluride. Новинку будут предлагать на североамериканском авторынке вместо Mohave.

Атоэксперты считают, что новый внедорожник KIA построен на платформе Sorento Prime. Кроме того, из-за популярности альтернативных видов топлива не исключено, что модель оснастят новой гибридной установкой производительностью 400 «лошадей»: двигатель V6 объемом 3,5 литра и электромотор.