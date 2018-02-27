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На авторынок выходит новый седан KIA Cerato

Вчера, 18:40

Как отмечают обозреватели специализированных изданий, в обозримом будущем на рынок выйдет новый корейский седан KIA Cerato. Первоначально, седан приедет в Южную Корею, а затем и в иные страны.

Об этом сообщает пресс-центр KIA. Мировой дебют новинки состоялся в США в январе текущего года, а на рынок Северной Америки новинка прибудет летом 2018 года. Сейчас южнокорейский седан могут приобрести только корейские автолюбители. В моторном отсеке нового седана KIA Cerato разместился бензиновый мотор объемом 1,6 литра с производительностью 123 лошадиные силы. Расход горючего машины на 100 км составляет 6,6 литров.

Среди функций базовой версии седана KIA Cerato стоит выделить светодиодную оптику, мультимедийный центр с 8-дюймовым сенсорным экраном, мониторинг мертвых зон, защитные подушки, круиз-контроль, обогрев сидений и вентилируемые кресла. За авто в РФ придется выложить от 829 000 рублей.


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