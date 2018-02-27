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Новый Hyundai Kona электрифицируют

Вчера, 17:34

Корейская автомобилестроительная компания Hyundai презентовала свой полностью электрический кроссовер Hyundai Kona Electric. Представленный кроссовер получит два разных силовых агрегата.

Первый вариант исполнения Hyundai Kona получит под капот 135-сильный электрический двигатель, работающий вместе с аккумулятором емкостью 39,2 кВт/ч. До первой «сотни» машина разгоняется за 9,3 секунды, а дальность хода новинки составит 300 км.

Топовая модификация оснащается электромотором с производительностью 204 лошадиных сил с аккумулятором емкостью 64 кВт/ч. Он разгоняется до первых 100 км/ч за 7,6 секунд, а запас хода равен 470 км. Предельная скорость обеих модификации составляет 167 км/ч.

Во внешнем оформлении нового электрокара Hyundai Kona следует отметить закрытую переднюю решетку радиатора, уникальными колесными дисками размером 17 дюймов из легкосплавных материалов, серебрянные накладки на боковые пороги, пересмотренным бампером и спойлером на крыше, улучшающим аэродинамические качества. Новый Hyundai Kona покажут на Женевском автосалоне, который откроет свои двери 6 марта 2018 года.


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