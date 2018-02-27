В сети рассекречен новый кроссовер Lifan X70 для РФ

Вчера, 17:03

Китайская машиностроительная компания Lifan привезет в Россию весной 2018 года новый флагманский кроссовер Lifan X70, построенный на базе Lifan X60. Об этом сообщают представители российского офиса Lifan.

Согласно информации, полученной от экспертов, новинка получит новый дизайн в духе корейских авто, но он не будет лишен индивидуальности. Новый автомобиль снабдили шестиугольной радиаторной решеткой, передними фарами с внедренными дневными ходовыми огнями и 17- и 18-дюймовыми легкосплавными колесными дисками с эксклюзивным оформлением.

Помимо всего, отмечается, что кузов новинки разработан с учетом его шумо- и виброизоляции. Из-за этого салон стал более комфортным и безопасным от посторонних звуков. В интерьере расположится новая мультимедийнавя установка с внушительным тачскрином, полифункциональный руль и кожаную обшивку салона.

Под капотом новинки разместился 2-литровый атмосферный двигатель с отдачей 140 лошадиных сил. Он работает в паре с МКПП и вариатором.