На российском рынке стартовали продажи американского Cadillac Escalade

Вчера, 19:00

Дилерские центры компании ГК «Автополе» приступили к продажам нового люксового внедорожника Cadillac Escalade, который поставляется в России с завода General Motors в Соединенных Штатах. Отмечается, что после обновление автомобиль стал дороже сразу на 500 000 рублей.

Согласно данным российских автомобильных порталов, в Санкт-Петербурге дилерская компания ГК «Автополе» приступила к продажам нового роскошного внедорожника Cadillac Escalade. Примечательно, что несколько лет назад компания General Motors прекратила производство автомобилей в России, поэтому данная модель поставлялась из Белоруссии. На этот раз до дилерских центров РФ добрался внедорожник американской сборки.

Примечательно, что после смены места производства новый Cadillac Escalade стал дороже сразу на 500 000 рублей. При этом в компании ГК «Автополе» уверены, что данный факт не помешает модели в 2018 году увеличить продажи на 25%.

Рестайлинговый Cadillac Escalade приводится в движение 6,2-литровым бензиновым двигателем V8, который позволяет разогнать массивный внедорожник до первых 100 км/ч всего за 6,7 секунды. В смешанном цикле силовая установка потребует сразу 13,1 литра топлива на 100 километров пути.