В Россию едет "убийца" Hyundai Creta

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В марте нынешнего года на российский авторынок выйдет новый компактный кроссовер Citroen C3 Aircross. Как сообщают эксперты, данное авто можно считать прямым соперником корейского Hyundai Creta.

Согласно информации, обнародованной обозревателями специализированных порталов, в Россию привезут французский кроссовер Citroen C3 Aicross. Габаритные размеры новинки составят 4150X1760X1640 мм, а размер колесной базы равен 2 600 миллиметров. Багажник новинки получил емкость в 410 литров.

Основной отличительной особенностью нового Citroen C3 Aircross считается яркое внешнее оформление и большой перечень пакетов индивидуализации. В частности, доступно больше 90 комбинаций оттенков окраски верха, кузова, декоративных накладок и вставок.

В моторном отсеке французской новинки расположился 3-цилиндровый агрегат с отдачей 82 и 110 лошадиных сил, имеющий рабочий объем 1,2 литра. Помимо того, под капотом еще может скрываться 1,6-литровый турбодизель с мощностью 110 л.с. Они работают в паре с 5-скоротсной МКПП и АКПП с передним приводом. За стандартное исполнение нужно отдать 1 062 000 рублей. Топовая модификация обойдется в 1 242 000 рублей.