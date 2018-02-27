Представлен январский ТОП-10 популярных автомобилей в Европе

Вчера, 20:00

Специалисты, представляющие агентство Focus2Move, представили список легковых автомобилей, которые по итогам января оказались самыми популярными в Европе. Лидером ТОП-10 в минувшем месяце выступил Volkswagen Golf. Примечательно, что эта модель лидировала в таком же рейтинге по итогам января 2017 года.

Жители Европы в январе приобрели 45,09 тысячи экземпляров Volkswagen Golf. Модель нарастила свои продажи на 16,1% в годовом сравнении. Вторым в ТОП-10 числится VW Polo с результатом в 27,27 тысячи реализованных экземпляров с «плюсом» в 4,9%. На третьем месте рейтинга укрепился Ford Fiesta, обретший 26,73 тысячи покупателей. Спрос на машину вырос на 3,9%.

На четвертом месте ТОП-10 расположился Renault Clio с результатом в 25,51 тысячи экземпляров, реализованных в европейских странах в январе. Продажи модели в регионе просели на 4%. Замыкает первую пятерку кроссовер Volkswagen Tiguan, разошедшийся тиражом в 23,96 тысячи единиц. Спрос на вседорожник вырос на 1,6%.

На шестом месте ТОП-10 расположилась Skoda Octavia с результатом в 22,16 тысячи реализованных экземпляров. Продажи модели выросли на 6,8%. Седьмая позиция в рейтинге занята паркетником Nissan Qashqai. Он продан в количестве 21,71 тысячи единиц. Спрос на модель вырос на 2,3%. Аутсайдерами рейтинга стали Peugeot 208 (21,5 тыс. ед., +5,8%), Ford Focus (19,44 тыс. ед., +7,5%) и Toyota Yaris (18,81 тыс. ед., +17,3%).