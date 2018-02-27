В Женеве дебютируют две новые версии спорткара Alpine A110

Вчера, 22:00

Возрожденный французский бренд Alpine, который принадлежит компании Renault, в рамках международного автосалона в Женеве презентует две н6овые версии спортивного купе Alpine A110. Отмечается, что версию Pure будет отличаться скромным списком оснащения и сниженным весом, в то время как вариант Legende будет ориентирован на роскошь.

Согласно данным британского автомобильного издания Autocar, новый спортивный автомобиль Alpine A110 позиционируется разработчиками как облегченный вариант для трекового использования, но по сути новинка представляет собой самую доступную модель начального уровня.

Новый Alpine A110 Pure откажется от некоторых элементов в списке оснащения, а также снизить качество звукоизоляции в салоне, что сделано для снижения массы автомобиля. Наряду с этим модель получит спортивные облегченные колесные диски и более острое рулевое управление.

Что касается нового Alpine A110 Legende, то данная модель напротив ориентирована на роскошь и изысканный внешний вид. Автомобиль оснастят кожаным салоном с карбоновыми вставками, а шасси будет настроено на более комфортное повседневное использование. Обе версии автомобиля приводятся в движение 1,8-литровым бензиновым турбомотором, который способен генерировать 249 лошадиных сил.