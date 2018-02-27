Обновленный кроссовер Buick Envision появится в США

Сегодня, 12:00

Весной на авторынке США появится обновленный кроссовер Buick Envision. Он станет первой американской машиной, которая будет собираться на территории КНР, и продаваться американцам. Кроме того, паркетник продается и в самом Китае, где в прошлом году разошелся тиражом в 41 000 единиц.

Обновленный кроссовер Buick Envision отрпавилчя в продажу в КНР прошлой осенью, и теперь руководство концерна GM приняло решение о реализации автомобиля в США. Паркетник имеет в списке оснащения такие функции как адаптивный круиз-контроль, ионизатор воздуха, запуск мотора с кнопки и многое другое. Внешне автомобиль отличается от своего предшественника пересмотренной решеткой радиатора, обновленным бампером спереди и новыми осветителями на корме.

В базовом исполнении обновленный кроссовер Buick Envision имеет под капотом атмосферную установку объемом 2,5 литра. Ее производительность составляет 197 лошадиных сил. Также в США автомобиль будет продаваться с двухлитровым агрегатом с турбонаддувом, обеспечивающим двигателю мощность в 252 л.с. Оба мотора комплектуются шестиступенчатой механической трансмиссией или девятидиапазонной автоматической коробкой передач. Машина оснащена полным приводом.