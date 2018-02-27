Январские продажи Haval в РФ увеличились на 66%

Сегодня, 11:16

В России дилеры Haval за январь 2018 года продали 179 автомобилей. Этот индекс реализации на 66% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В соответствии с данными, полученными от профильных СМИ, хитом марки выступает кроссовер Haval H6, который в январе разошелся тиражом в 123 единицы (+66%). На втором месте числится полноприводный Haval H9 (28 штук, +211%). Причиной такого резкого роста является выход дизельного варианта исполнения машины с 2-литровым 190-сильным агрегатом. На третьей позиции фигурирует Haval H2 (21 экземпляр, +24%).

Сообщается, что в Россию должны привезти новый Haval H6. Еще российский офис Haval вероятно вернет на рынок РФ полноразмерный Haval H8, покинувший авторынок из-за окончания срока действия документа ОТТС.

Недавно Haval открыл несколько автосалонов в таких российских городах, как, Уфа, Омск, Воронеж, Владимир и Тольятти. В итоге дилерская сеть китайского бренда увеличилась до 18 автоцентров.