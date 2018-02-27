VistaNews.ru


Классический De Tomaso Mangusta оценили в 17 млн рублей

Сегодня, 09:54

Современные автолюбители мало знают о бренде De Tomaso, который прославился прежде всего благодаря выпуску спорткара De Tomaso Pantera, но даже у этой легендарной модели был предшественник. На продажу в штате Флорида выставлен раритетный De Tomaso Mangusta, который продавец оценил в 300 000 долларов, что эквивалентно 17 100 000 рублей.

На страницах американских автомобильных порталов появилась новость о том, что на продажу в штате Флорида выставлен раритетный спорткар De Tomaso Mangusta, который был выпущен в далеком 1969 году. По данным продавцов из дилерского центра Streetside Classic, на одометре автомобиля значится отметка о пробеге всего в 14 052 километра, а за всю жизнь спорткар имел всего двух владельцев.

Под капотом классического De Tomaso Mangusta, как и под капотом Pantera, скрывается 4,95-литровый мотор V8, разработанный инженерами компании Ford. Модель имеет среднемоторную компоновку, а в роли трансмиссии выступает 5-диапазонная «механика» от ZF.

 

Стоит напомнить, что дизайн De Tomaso Mangusta разработал легендарный Джорджетто Джуджаро, который презентовал автомобиль в 1966 году на автосалоне в Турине. В 1979 году модель была законсервирована для хранения, а в 2016 году спорткар полностью отреставрировали при использовании оригинальных компонентов.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.