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В сеть утекли фото нового кроссовера Porsche Macan

Сегодня, 10:00

Новый немецкий кроссовер Porsche Macan попал в объективы камер фотошпионов. Новинка еще не представлена, но она покрыта камуфляжной пленкой.

Интересен тот факт, что камуфляж, скрывающий задние осветители и передние огни, получил особый рисунок, который должен уверить автолюбителей в том, что эти компоненты не перетерпели изменений. При рассмотрении задней половины новинки становится ясно, что дверь багажного отсека скрывается под камуфляжем. Вероятно, конструкторы Porsche решили соединить задние фонари светодиодной полоской.

Обозреватели еще сделали несколько снимков салона нового кроссовера. Среди перемен стоит выделить пересмотренную панель управления с внушительным тачскрином аудиосистемы. Центральные отверстия вентиляции расположатся немного ниже. Теперь они получили горизонтальное оформление.


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