Новый кроссовер Hyundai Encino выйдет на рынок в марте 2018 года

Сегодня, 08:00

В Китае должен появиться небольшой кроссовер Hyundai Encino, известный на других рынках как Hyundai Kona. Первые авто приедут к поднебесным дилерам в марте 2018 года.

Китайская модель получила радиаторную решетку с горизонтальными секциями, исполненную в духе нового Hyundai ix35. Под капотом серийной версии кроссовера разместится 1,6-литровый 177-сильный мотор, работающий в паре с 7-скоростной роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением и передне- и полноприводным механизмом. В перечне опций новинки числятся круиз-контроль, система курсовой устойчивости, идентификация дорожных знаков, семь эйрбэгов, фирменный мультимедийный центр с внушительным тачскрином, беспроводная зарядка для мобильных устройств и проекционный экран.

В текущем году кроссовер получит электрический вариант исполнения, который может стать востребованным среди китайцев, так местные владельцы электрокаров могут получить государственные субсидии. Электрокар Hyundai Encino EV получил новую решетку радиатора, пересмотренные бамперы. У авто нет выхлопной системы, а запас хода машины достигает 390 км.